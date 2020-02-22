На Дальнем Востоке стартовал новый игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. Во Владивостоке Адмирал нанес поражение гостям из Риги – хоккеистам Динамо. Встреча ознаменовалась победой дальневосточников со счетом 3:1.

На Дальнем Востоке стартовал новый игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. Во Владивостоке "Адмирал" нанес поражение гостям из Риги – хоккеистам "Динамо". Встреча ознаменовалась победой дальневосточников со счетом 3:1.Хоккеисты обеих команд долгое время не могли открыть счет, а все четыре шайбы были заброшены во второй половине встречи. Никита Коростелев и Денис Вихарев вывели "Адмирал" вперед, Картер Эштон сократил отставание от соперника. Однако Маркус Юнг за считанные секунды забил и констатировал первую победу "Адмирала" за последние семь матчей.Владивостокские хоккеисты набрали 56 очков и занимают 11 место в Восточной конференции КХЛ. Рижане же с 39 баллами располагаются также на 11 строчке, но уже Запада.