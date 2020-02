У американских автомобилистов есть возможность составлять на номерных знаках любые цифробуквенные комбинации. Порой эта свобода играет с ними дурную шутку, но иногда платить приходится и самим властям – за необоснованные ограничения.

У американских автомобилистов есть возможность составлять на номерных знаках любые цифробуквенные комбинации. Порой эта свобода играет с ними дурную шутку, но иногда платить приходится и самим властям - за необоснованные ограничения.История эта началась еще в 2016 году, когда работник почты Бенни Харт переехал из Огайо в Кентукки, передает The Washington Post. 12 лет до переезда на автомобиле Харта красовался номерной знак IM GOD (Я - Бог), и вполне логично, что после смены места жительства почтальон, перерегистрируя машину, подал заявку в транспортный департамент Кентукки на аналогичный номер.Известно, что первоначально заявку одобрили, но после дальнейшего обсуждения одобрение отозвали. Департамент отправил Харту письмо, в котором говорится, что этот номер нарушает некоторые внутренние законы в той части, которая касается запрета на вульгарности или непристойности на персонализированных номерах. Якобы такая надпись на номере может отвлекать внимание других водителей или стать причиной для конфронтации.В США начали изымать автономера с русским матомБенни Харт, который не скрывает своего атеистического мировоззрения, с этим решением не согласился и подал судебный иск. Его адвокаты заявили, что решение транспортного департамента нарушает Первую поправку к Конституции США, а нормативные акты, на которые ссылались власти, содержат необоснованные и недопустимые ограничения. Кроме того, указывалось, что хотя номерной знак Харта оказался под запретом, в Кентукки разрешено использование буквосочетаний типа THX GOD, MY GOD, HES GOD, IM4 GOD и тому подобное. Наконец, любитель эпатажа заявил, что отказ необоснован в том числе и потому, что никто не сможет доказать, что он - не Бог.Окружной суд США с мнением адвокатов почтальона согласился, подтвердив, что нарушение Первой поправки действительно имело место. Власти штата обязали выдать Харту заветную табличку, а дополнительно еще и компенсировать судебные издержки: 150 715 долларов на адвокатов и 491 доллар судебной пошлины.Фото: The Washington Post