Американец Джин Мирон Спектор, арестованный в России по делу о взяточничестве, пожаловался правозащитникам на слишком холодные условия содержания в СИЗО Матросская тишина.

Американец Джин Мирон Спектор, арестованный в России по делу о взяточничестве, пожаловался правозащитникам на слишком холодные условия содержания в СИЗО "Матросская тишина".По словам ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, посетившего арестованного, мужчина вышел к нему в куртке и рассказал, что батареи совсем не греют. Сотрудники ФСИН пообещали отрегулировать температуру в камере.Спектор является фигурантом дела, возбужденного в отношении бывшей помощницы заместителя председателя правительства РФ Анастасии Алексеевой. Женщину обвиняют в получении взятки от бизнесменов Максима и Вадима Якушкиных в виде двух путевок на Пхукет и в Доминикану на общую сумму в 4 миллиона рублей. Гражданин США подозревается в посредничестве при передаче взятки. Накануне Анастасия Алексеева и Джин Мирон Спектор были арестована на 2 месяца.Защита американского гражданина уже обжаловала это решение Басманного суда."Я отправил почтой жалобу на постановление. Считаю арест политически мотивированным", — сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ратнер. По его мнению, Спектор стал жертвой политических интриг внутри страны.Между тем, в посольстве США в Москве отказались раскрывать детали дела, фигурантом которого стал Джин Спектор."По соображениям неприкосновенности частной жизни, мы не можем предоставить дополнительную информацию по конкретным случаям", — заявили ТАСС в пресс-службе посольства.