Бригада баскетбольных арбитров матча Евролиги между греческим Панатинаикосом и испанской Барселоной во главе с итальянцем Луиджи Ламоникой была атакована в Афинах. Инцидент произошел после матча.

Бригада баскетбольных арбитров матча Евролиги между греческим "Панатинаикосом" и испанской "Барселоной" во главе с итальянцем Луиджи Ламоникой была атакована в Афинах. Инцидент произошел после матча.Личности нападавших не установлены. Арбитры были атакованы прямо в такси, которое доставляло их в отель после встречи, завершившейся победой гостей со счетом 92:81. В результате нападения Ламоника получил наибольшие повреждения и был доставлен в больницу. Как сообщает ТАСС, медицинский персонал оказал ему необходимую помощь. Позже итальянец был доставлен в сопровождении полицейских в аэропорт.Ламоника – один из авторитетных баскетбольных арбитров. За время своей работы он пять раз работал на финалах чемпионата Европы, один раз обслуживал матчи чемпионата мира, а также судил баскетбольные турниры на Олимпийских играх.