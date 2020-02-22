Китай еще долго будет переваривать последствия коронавируса, который ударил не только по здоровью людей, но и по всем секторам экономики. Автопром — не исключение. Самый громадный авторынок в мире только за 2 недели февраля съежился в 10 раз.

Китай еще долго будет переваривать последствия коронавируса, который ударил не только по здоровью людей, но и по всем секторам экономики. Автопром - не исключение. Самый громадный авторынок в мире только за 2 недели февраля "съежился" в 10 раз.Граждане Китая не хотят покидать свои дома из-за вспышки коронавируса, так что торговля в стране фактически остановилась. Да и автосалоны практически все оказались закрытыми. Как сообщает Automotive News со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей, за первые 2 недели февраля-2020 продажи автомобилей сократились аж на 92%.Самая тяжелая для автобизнеса ситуация была в первую неделю текущего месяца, когда ежедневный объем продаж опустился до 811 легковушек (-96%). Вторая неделя протекала чуть бодрее - дневной объем вырос до 4 098 проданных автомобилей (-89%).Новый Geely Coolray: коронавирус премьере в России - не помехаВ ассоциации ожидают, что во второй половине февраля деятельность покупателей и автосалонов слегка оживится, а общее падение продаж по итогам месяца составит примерно -70%. Эксперты отмечают, что в Китае и без вспышки вируса продажи шли на спад из-за некоторой рецессии в экономике и напряженных торговых отношений с США.