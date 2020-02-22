В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал игровой день. В Нур-Султане местный Барыс добился минимальной победы над уфимским Салават Юлаевым. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал игровой день. В Нур-Султане местный "Барыс" добился минимальной победы над уфимским "Салават Юлаевым". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.Гости открыли счет на седьмой минуте матча, когда Артем Сергеев поразил ворота "Барыса". Но команда из Казахстана смогли переломить неудачно складывавшийся матч и вырвать победу. Этому поспособствовали голы Никиты Михайлиса и Кертиса Валка."Барыс" добился седьмой победы в предыдущих восьми матчах КХЛ и с 82 баллами занимает вторую строчку в Восточной конференции лиги. "Салават" же проиграл третий матч из четырех последних и с 66 очками занимает шестое место все в том же Востоке.