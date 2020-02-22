Французский сервис онлайн-поиска попутчиков BlaBlaCar прекратил работу в Крыму из-за санкций.

Французский сервис онлайн-поиска попутчиков BlaBlaCar прекратил работу в Крыму из-за санкций."На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. Приносим наши извинения за доставленные неудобства", — цитирует "Интерфакс" сообщение техподдержки сервиса.Теперь при попытке найти попутчика для поездок в города Крыма — с территории России или полуострова сервис сообщает: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".На крымском рынке пассажирских перевозок обрадовались уходу конкурента. Уход сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar из Крыма не способен каким-либо образом повлиять на туристическую привлекательность региона, заявил изданию "Российская газета" руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, экс-министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.По его словам, в Крыму работает много других конкурирующих дешевых платформ для пассажирских перевозок — от такси и аренды автомобилей, до платформ похожих с BlaBlaCar.