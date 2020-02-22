По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в Китае число жертв коронавируса COVID-19 возросло до 2345, выздоровели 20659 человек. В течение последних суток были зафиксированы 109 летальных случаев, вызванных заболеванием,общее число зараженных в КНР составило 76 288.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в Китае число жертв коронавируса COVID-19 возросло до 2345, выздоровели 20659 человек. В течение последних суток были зафиксированы 109 летальных случаев, вызванных заболеванием, 2393 человека выписаны из больниц. Общее число зараженных в КНР составило 76 288.Наибольшее число смертельных случаев по-прежнему зарегистрировано в провинции Хубэй – 106, а всего в провинции, где была зафиксирована вспышка вызванной коронавирусом пневмонии, зарегистрировано 63,4 тысячи случаев заражения, сообщает ТАСС.Всего в мире, за исключением материковой части КНР, по состоянию на утро субботы, 22 февраля, число заразившихся достигло 1,479 тысячи, увеличившись в течение суток на 228 выявленных случаев заболевания. Четыре человека скончались. Летальные исходы зарегистрированы в Иране (4), Японии (3), Гонконг (2), Южная Корея (2), по одному — во Франции, Италии, на Тайване и Филиппинах.Больше всего заболевших — более 700 — выявлено на территории Японии, в том числе более 600 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Заболевания также были выявлены в Сингапуре, Гонконге, Таиланде, на Тайване, в Малайзии, Иране, Австралии, Германии, Вьетнаме, США, во Франции, в Макао, ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции, передает "Интерфакс".Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года густонаселенном городе Центрального Китая Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.