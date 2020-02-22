Двумя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиши. Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА разгромил на своей площадке минское Динамо 8:1. Авангард и Йокерит сыграли вничью 1:1, а буллиты лучше исполнили хоккеисты финского клуба.

Двумя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиши. Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА разгромил на своей площадке минское "Динамо" 8:1. "Авангард" и "Йокерит" сыграли вничью 1:1, а буллиты лучше исполнили хоккеисты финского клуба.Минчане продержались первый период, завершив его со счетом 0:0. Но во втором периоде Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Линдон Вэй забросил по шайбе в ворота динамовцев. В третьем периоде преимущество ЦСКА было еще более убедительным – 5:1. Две шайбы на счету Кирилла Капризова, по разу отличились Михаил Григоренко, Андрей Светлаков и Константин Окулов. Единственную шайбу в составе гостей записал на свой счет Вячеслав Грецкий. ЦСКА набрал 92 очка и уверенно лидирует в Западной конференции. Минское "Динамо" с 37 очками находится на последней 12 позиции.В Балашихе "Авангард" принимал финский "Йокерит". Этот матч был посвящен художественному фильму "Лёд 2", вышедшему на экраны. Символическое вбрасывание провели продюсер фильма Федор Бондарчук и исполнитель главной роли Александр Петров. В середине первого периода защитник "Авангарда" Вячеслав Войнов реализовал численное преимущество. Но на исходе второго периода Давид Скленичка сравнял счет. Основное время завершилось вничью 1:1. Дело дошло до буллитов, в которых преуспели игроки "Йокерита" 4:2. А "Авангарда" 82 очка и второе место на Востоке. У "Йокерита" также 82 очка и третье место, но на Западе.