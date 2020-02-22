Российский теннисист Евгений Донской вышел в финал квалификационного раунда турнира в Дубае. В полуфинальной встрече спортсмен из России встречался со шведом Микаэлем Имером.

Российский теннисист Евгений Донской вышел в финал квалификационного раунда турнира в Дубае. В полуфинальной встрече спортсмен из России встречался со шведом Микаэлем Имером.Донской выиграл первый сет со счетом 6:4, после чего во второй партии при счете 3:3 шведский теннисист, являющийся 75 ракеткой мира, отказался от продолжения борьбы. Матч завершился в пользу Донского – 112 ракетки мира.За выход в основной этап соревнования Евгений поборется с Лоренцо Музетти из Италии. Представитель Апеннин в своем полуфинале нанес поражение Алексею Попырину из Австралии (6:3, 7:6 (7:1).