Нападающий футбольной сборной Норвегии и дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд назван лучшим игроком первой игровой недели в Лиге чемпионов. Как уже сообщали Вести.Ru, в матче 1/8 финала против французского Пари Сен-Жермен (2:1) 19-летний форвард сделал голевой дубль.

Нападающий футбольной сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назван лучшим игроком первой игровой недели в Лиге чемпионов. Как уже сообщали 33Live.RuRu, в матче 1/8 финала против французского "Пари Сен-Жермен" (2:1) 19-летний форвард сделал голевой дубль.На звание лучшего футболиста первой недели также претендовал французский голкипер лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис, который сделал в игре против немецкого "РБ Лейпциг" (0:1) несколько отличных спасений, а пропустил только с 11-метрового штрафного. Кроме них на звание претендовали защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди и полузащитник итальянской "Аталанты" Ханс Хатебур.Everyone's talking about Haaland!