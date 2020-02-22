Движение поездов на участке Сокольнической линии столичной подземки от станции Саларьево до станции Университет, прерванное утром 22 февраля из-за человека на путях, восстановлено и введено в график. На рельсы упала женщина, она жива.

Движение поездов на участке Сокольнической линии столичной подземки от станции "Саларьево" до станции "Университет", прерванное утром 22 февраля из-за человека на путях, восстановлено и введено в график. Об этом сообщается в "Твиттере" Московского метрополитена.По сообщению пресс-службы управления полиции на Московском метрополитене, на рельсы упала женщина, она жива. Потерпевшую передали медикам, передает ТАСС.