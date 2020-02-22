В Ливии находятся турецкие инструкторы и бойцы Сирийской национальной армии. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган.

В Ливии находятся турецкие инструкторы и бойцы "Сирийской национальной армии". Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган, пишет агентство "Интерфакс".Журналисты уточняют, что турецкие и сирийские бойцы помогают правительству национального согласия Файезу Сараджу.Ранее СМИ сообщали, что в Сирии объявлен набор добровольцев для отправки в Ливию. Претендентам обещали платить до 2 тысяч долларов в месяц. В общей сложности Турция перебросила в африканское государство до 4 тысяч бойцов. Около 130 из них ранее входили в террористические группировки ИГ (запрещена в России) и "Аль-Каида" (запрещена в России)."Сирийская национальная армия" – это военное движение, созданное сирийской оппозицией. Оно должно было заменить "Свободную сирийскую армию".