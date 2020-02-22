Матч регулярного чемпионата между омским Авангардом и Йокеритом из Хельсинки был посвящен вышедшему на экраны кинотеатров страны художественному фильму Лёд 2. Встреча в Балашихе началась с символического вбрасывания, которое произвели Федор Бондарчук и Александр Петров.

Матч регулярного чемпионата между омским "Авангардом" и "Йокеритом" из Хельсинки был посвящен вышедшему на экраны кинотеатров страны художественному фильму "Лёд 2". Встреча в Балашихе началась с символического вбрасывания, которое произвели Федор Бондарчук и Александр Петров.Продюсер фильма Федор Бондарчук и исполнитель главной роли — хоккеиста — Александр Петров вышли на лед, при этом Петров появился на площадке без коньков, как того требует регламент чемпионата.После торжественной церемонии начался сам матч. После первого периода счет 1:0 в пользу "Авангарда", проводящего домашние встречи в подмосковной Балашихе. Единственную шайбу на 11 минуте забросил Вячеслав Войнов.