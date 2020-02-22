Футбольный клуб Сочи ведет переговоры с чемпионом мира в составе сборной Франции Адилем Рами. Французский футболист может перейти в клуб с Черноморского побережья после того, как разорвал контракт с турецким Фенербахче.

Футбольный клуб "Сочи" ведет переговоры с чемпионом мира в составе сборной Франции Адилем Рами. Французский футболист может перейти в клуб с Черноморского побережья после того, как разорвал контракт с турецким "Фенербахче".34-летний защитник уже вступил в переговоры с клубом российской премьер-лиги, сообщает Спорт24.Ru. Напомним, что в пятницу, 21 февраля в России закрывается трансферное окно и с 22 февраля клубы не смогут оформлять покупки.Рами выступал в "Фенербахче" с 2019 года, сыграв семь матчей. В его послужном списке также выступления за такие клубы, как "Валенсия", "Севилья", "Марсель" и "Милан". В составе сборной Франции он сыграл 35 матчей, забив один гол.На чемпионате мира в России он не сыграл ни минуты, но также носит статус чемпиона мира, поскольку вносился в заявку на каждую из игр. Франция выиграла чемпионат мира, в финале на стадионе "Лужники" нанеся поражение Хорватии.