Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце. Об этом стало известно после решения тренерского штаба сборной России.

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце. Об этом стало известно после решения тренерского штаба сборной России.Помимо Гараничева на гонку также выйдут Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов, сообщает ТАСС. Изначально планировалось, что Гараничев пропустит эстафету, и вместо него выступит 21-летний Карим Халили. Об этом даже объявлял глава СБР Владимир Драчев.В женской части мирового первенства за сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Обе эстафеты состоятся 22 февраля. Чемпионат мира завершится на следующий день.