Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против идеи президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую систему ядерного сдерживания. Генсек пояснил, что необходимую защиту уже предоставляет НАТО: есть общие структуры командования, общие доктрины, проводятся совместные учения.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против идеи президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую систему ядерного сдерживания. Генсек пояснил, что необходимую защиту уже предоставляет НАТО: есть общие структуры командования, общие доктрины, проводятся совместные учения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.Помимо прочего, Столтенберг призвал Францию присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО.Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция сокращает свой ядерный арсенал до 300 боеголовок. Президент уверен, что этот шаг позволяет Франции требовать того же от других стран-обладателей оружия массового поражения.Макрон добавил, что стратегически силы Франции служат исключительно для обороны. Также он призвал другие страны сыграть роль в системе ядерного сдерживания и принять участие в соответствующих учениях вооруженных сил Франции.