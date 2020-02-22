Авторы YouTube-канала TheFakening создали высококачественную видеоподделку с участием Джеффа Безоса, руководящего компанией Amazon, и главы Tesla Илона Маска

Авторы YouTube-канала TheFakening создали высококачественную видеоподделку с участием Джеффа Безоса, руководящего компанией Amazon, и главы Tesla Илона Маска. Бизнесмены "сыграли" в пилотном эпизоде сериала "Звездный путь", оригинальная версия которого была снята в 1965 году.На пугающе реалистичном ролике лицо Безоса примерили на талосианца - представителя древней разумной гуманоидной расы, которые живут под землей. В свою очередь, Маску досталась "роль" Кристофера Пайка - первого капитана звездолета "Энтерпрайз".В 1-минутном диалоге между ними инопланетянин восхищается моральными качествами офицера Звездного флота, который предпочел погибнуть, нежели использоваться для разведения "племенного скота". Осознав неуправляемость человеческого рода, в конце серии предводитель талосианцев отпускает людей на волю.Энтузиасты несколько переиначили оригинальный эпизод The Cage ("Клетка"). Свою версию они описали так: "В ближайшем будущем Илон Маск спасает нас от плена иллюзий Джеффа Безоса".Ранее в интервью Безос неоднократно упоминал, что с детства любит франшизу "Звездный путь". Миллиардер уже примерял на себя роль инопланетянина, снявшись в камео в одной из сцен фильма "Стартрек: Бесконечность", вышедшего в 2016 году.Технология дипфейка - когда алгоритмы искусственного интеллекта меняют лица из исходной записи на другие - появилась несколько лет назад. Эти системы широко используются для создания реалистичных порнографических роликов с участием знаменитостей, в которых те никогда не снимались, или фальшивых выступлений крупных политических деятелей.