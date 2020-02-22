Сутки потребовались полицейским из Выборга, чтобы найти и задержать троих гастролеров-грабителей из Ставрополья. После похищения 75 тысяч рублей из квартиры у пенсионерки злоумышленники протаранили машину стражей порядка, которые перекрыли им дорогу. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Сутки потребовались полицейским из Выборга, чтобы найти и задержать троих гастролеров-грабителей из Ставрополья. После похищения 75 тысяч рублей из квартиры у пенсионерки злоумышленники протаранили машину стражей порядка, которые перекрыли им дорогу. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.Инцидент произошел около двух часов дня 19 февраля на Ленинградской улице. Соседка по дому заметила, как 81-летняя пенсионерка зашла в подъезд с двумя мужчинами, которые показались ей подозрительными, так что она даже набрала "112". Когда рядом оказался наряд ППС, пожилая женщина уже лишилась крупной суммы — ее спутники предлагали ей купить постельное белье по бросовым ценам, но стоило покупательнице отворить дверь в квартиру, как один взялся заговаривать зубы, а второй начал шарить по полкам в поисках денег.Забрав 75 тысяч, злоумышленники бросились наутек на своей "Ладе", но практически тут же врезались в патрульную машину. Лихо развернувшись, они скрылись с места.Задержали их на следующий день в съемной квартире в поселке Шушары. Подозреваемыми оказались однофамильцы из Ставрополья 22 и 27 лет от роду, сейчас полиция выясняет, являются ли они родственниками. Кроме того, был задержан их возможный соучастник — 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии.Следователи склонны считать, что трио причастно и к другим аналогичным преступлениям.