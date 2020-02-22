Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства. В частности, гражданам этих четырех стран не нужно будет доказывать свое материальное положение и дожидаться пятилетнего срока проживания в России.

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства. В частности, гражданам этих четырех стран не нужно будет доказывать свое материальное положение и дожидаться пятилетнего срока проживания в России.Кроме того, законопроект упростит получение гражданства для иностранцев, которые состоят в браке с российскими гражданами, пояснил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Сейчас иностранные граждане могут получить российский паспорт по упрощенной форме после трех лет проживания в браке. При принятии нового закона срок будет урезан до года, сообщает "Интерфакс".Законопроект об упрощенном праве на российское гражданство будет внесен на рассмотрение депутатов до конца февраля 2020 года. Проект закона предусматривает возможность получения российского паспорта без необходимости отказа от другого гражданства.