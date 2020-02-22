Мероприятие проходило в преддверии Дня защитника Отечества в Дворце молодежи «Хрустальный».

В канун Дня защитника Отечества в Дворце молодежи «Хрустальный» состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие труженики тыла, ветераны вооруженных сил, сотрудники правоохранительных органов, военного комиссариата, представители сильной половины, работающие в разных отраслях, общественность, учащаяся молодежь.Со словами поздравлений к защитникам Родины обратились глава города Алексей Соколов, председатель городского Совета народных депутатов Николай Балахин, военный комиссар города Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района полковник запаса Николай Лукьянов.Мероприятие продолжилось церемонией награждения грамотами и благодарственными письмами ряда гусевчан. Среди них и сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный»: начальник ОГИБДД майор полиции Джалил Тимершин, старший участковый уполномоченный полиции подполковник полиции Владимир Смотров, инспектор по исполнению административного законодательства отдельного взвода ДПС ГИБДД капитан полиции Алексей Соколов, оперуполномоченный отдела уголовного розыска лейтенант полиции Юрий Ваничкин, старший оперативный дежурный дежурной части лейтенант полиции Артур Ледков и командир 1 отделения мобильного взвода отдельной роты ППСП прапорщик полиции Антон Фомин.Торжественная часть праздника продолжилась выступлениями творческих коллективов и солистов города Гусь-Хрустальный.