Российский Центр примирения враждующих сторон отмечает масштабную переброску турецкой боевой техники. В зону деэскалации Идлиб движутся многокилометровые колоны бронемашин и грузовиков с боеприпасами.

Российский Центр примирения враждующих сторон отмечает масштабную переброску турецкой боевой техники. В зону деэскалации Идлиб движутся многокилометровые колоны бронемашин и грузовиков с боеприпасами.В свою очередь, данные о сотнях тысяч мирных сирийцев, которые бегут от войны к турецко-сирийской границе, не соответствуют действительности, заявил глава ЦПВС Олег Журавлев.Наоборот, террористы используют мирных граждан в качестве живого щита и не дают им покинуть регион через организованные россиянами гуманитарные коридоры.Журавлев отметил, что российские специалисты постоянно следят за обстановкой с беспилотников, работают "горячие" телефонные линии, аналитики просматривают информацию в социальных сетях.Напомним, 20 февраля ситуация с сирийской провинции Идлиб резко обострилась. Террористы при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону правительственной армии и захватили населенный пункт Найраб. Российские ВКС поддержали сирийские вооруженные силы: бомбардировщики Су-24 нанесли удар по террористам.