Одна из крупнейших в РФ микрофинансовых организаций Moneyman опубликовала статистику займов, которые россияне взяли к 23 февраля.

Одна из крупнейших в РФ микрофинансовых организаций Moneyman опубликовала статистику займов, которые россияне взяли к 23 февраля. Как выяснилось, средства жители нашей страны потратили в основном парфюмерию, одежду и электронику, пишет ТАСС. В опросе участвовали 3944 мужчины и 3243 женщины по всей России.В лидерах целей у заемщиков Moneyman: парфюм — 21 процент, одежда — 16 процентов и электроника — 13 процентов. Также в списке подарков к Дню защитника Отечества: алкоголь — 10 процентов, сертификаты — 7 процентов, билеты на концерты или праздники - 6 процентов.В 2020 году средний размер займа у женщин вырос до 16 650 рублей (плюс 15 процентов к прошлому году), а мужчины стали больше занимать на 23 процента — в среднем 17 300 рублей.