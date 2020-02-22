Трудно поверить, но актер и писатель Евгений Гришковец долгое время считал себя непригодным для актерской профессии из-за картавости. Как Гришковец оказался на сцене? Из чего родился спектакль, принесший ему известность? Ответы – в программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

Трудно поверить, но актер и писатель Евгений Гришковец долгое время считал себя непригодным для актерской профессии из-за картавости. Кроме того, в школе очень страдал от дисграфии: делал чудовищное количество ошибок и ничего не мог с этим поделать.К сценическому искусству Гришковец приобщился в 17 лет, когда из родного Кемерова приехал в Томск, где случайно попал в студию пантомимы. Тогда он и понял, что хочет связать свою жизнь с творчеством. Но, несмотря на тягу к искусству, Гришковец стал учиться на филолога, а после первого курса был призван в армию."Я служил на флоте, попал в очень суровое место – на знаменитый остров Русский", – рассказал драматург. Воспоминания о службе легли в основу будущего спектакля Гришковца "Как я съел собаку".Впоследствии опыт пантомимы Гришковцу пригодился. Он уехал за границу и зарабатывал там тем, что стоял на улице в виде живого памятника."К решению эмигрировать меня подтолкнули иллюзии, что за границей все очень хорошо, все сделано для человека. А еще и то, что происходило в нашей стране, безденежье, отсутствие видимых перспектив", – признался он.Однако со временем иллюзии рассеялись. Гришковец решил, что пора возвращаться на родину."Я осознал, что просто побираюсь, это форма просить милостыню. Я понял, что вся дальнейшая моя жизнь за границей будет связана только с суетой и выживанием. И я никогда не смогу делать то, что хочу. Я мечтал играть на сцене для своих современников и соотечественников", – рассказал писатель.Как Гришковцу удалось вернуться в Россию из эмиграции, какую роль сыграла в этом группа Pink Floyd? Из чего родился спектакль "Как я съел собаку", принесший драматургу известность? И как Евгений вспоминает съемки в сериале "Обычная женщина"? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".