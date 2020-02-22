Российская теннисистка Дарья Касаткина решила задачу по выходу в основной этап престижного турнира в Дохе. В решающем поединке за путевку россиянка добилась победы над Александрой Саснович из Белоруссии.

Российская теннисистка Дарья Касаткина решила задачу по выходу в основной этап престижного турнира в Дохе. В решающем поединке за путевку россиянка добилась победы над Александрой Саснович из Белоруссии.Касаткина, ныне являющейся 71 номером мирового рейтинга WTA, обыграла соперницу по итогам трех сетов. После поражения в первом сете (5:7), Касаткина взяла оба последующих со счетом 6:1, 6:1 и стала победительницей. Матч продолжался 1 час 54 минуты.Соперник Дарьи по первому кругу основной сетки станет известен позже. Отметим, что помимо Касаткиной в турнире также принимают участие россиянки Вера Звонарева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова.Основной этап турнира начнется 23 февраля.