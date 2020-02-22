Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена числом заболеваний коронавирусом за пределами Китая без четкой эпидемиологической связи, заявил ее директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Его заявление опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена числом заболеваний коронавирусом за пределами Китая без четкой эпидемиологической связи, заявил ее директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Его заявление опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.Хотя статистика по COVID-19 вне Китая невелика (1200 случаев в 26 странах, 8 погибших), есть заболевшие, которые не ездили в Китай и не контактировали с носителями вируса.Обнадеживает, что 80% зараженных перенесут заболевание в легкой форме и поправятся.Наибольшую тревогу у ВОЗ вызывает возможность распространения вируса в странах, где медпомощь малодоступна. В Африку назначили двух представителей по коронавирусу, кроме того, организация призвала международное сообщество пожертвовать 675 миллионов долларов в поддержку особо уязвимых стран.31 декабря 2019 китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Оказалось, что это новый коронавирус. Заболеванию присвоили название COVID-2019. В Китае заболели 76 тысяч человек, из них 2345 скончались.