Заявления ЦРУ о том, что Россия предпринимает попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года для переизбрания президента Дональда Трампа, не имеет ничего общего с действительностью.

Заявления ЦРУ о том, что Россия предпринимает попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года для переизбрания президента Дональда Трампа, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу."Очередные параноидальные сообщения, которых, к сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", — сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".Ранее в газете The New York Times появилась статья о том, что американская разведка предупредила законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы переизбрать нынешнего президента.По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, новости о якобы помощи России в переизбрании Дональда Трампа связано только с началом предвыборной гонки в США.