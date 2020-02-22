Российский пилот команды Формулы-1 Alfa Tauri Даниил Квят прокомментировал подготовку своей команды к предстоящему старту нового сезона. На данный момент конюшня проходит тестовые заезды на автодроме Барселона-Каталония.

Российский пилот команды "Формулы-1" Alfa Tauri Даниил Квят прокомментировал подготовку своей команды к предстоящему старту нового сезона. На данный момент "конюшня" проходит тестовые заезды на автодроме "Барселона-Каталония"."Сегодняшних тестов было недостаточно, ведь мы работали всего лишь полдня, зато продуктивно и выжали максимум, — признается Даниил, которого цитирует Спорт24.Ru. – Нам необходимо провести анализ и поработать перед следующими тестами"."Мы все еще улучшаем болид. Впрочем, как и все остальные команды. Первоначальное ощущение таково – мы добились некоторого прогресса в сравнении с тем, что было в прошлом году".Напомним, что в результате пятничных тестовых заездов Квят показал пятый результат. Напомним, что новый сезон "Формулы-1" стартует 15 марта этапом в Австралии, который пройдет на автодроме "Альберт-Парк".