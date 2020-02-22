В испанской Барселоне продолжается серия тренировочных заездов по автогонкам в классе Формула-1. Проходит третий день тестов. В утренней части первый результат продемонстрировал пилот Mercedes Валттери Боттас.

В испанской Барселоне продолжается серия тренировочных заездов по автогонкам в классе "Формула-1". Проходит третий день тестов. В утренней части первый результат продемонстрировал пилот Mercedes Валттери Боттас.Финн преодолел 65 кругов, а лучший из них он проехал за 1 минуту 15,732 секунды. Второе место занял француз из Renault Эстебан Окон (+1.370), третье время – у Лэнса Стролла из Racing Point (+1,606).Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).