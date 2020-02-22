Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал обыски в его номере в отеле итальянского города Антхольц. Утром субботы, за несколько часов до эстафеты на чемпионате мира, к россиянину пришла полиция.

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал обыски в его номере в отеле итальянского города Антхольц. Утром субботы, за несколько часов до эстафеты на чемпионате мира, к россиянину пришла полиция."Проснулись с Гараничевым после того, как к нам вломились. Они сами открыли дверь, забрали "оружие" и просили сидеть на месте в одних трусах, — признается Логинов, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Мы смотрели, как проверяли мои вещи, которые их и интересовали. Мы проверили привезенные ими документы. Это был запрос от IBU. Какое-то недоверие"."IBU это нужно было именно в шесть утра. Мой компьютер личные вещи и телефон забрали. За телефон больше всего обидно, это же личное. В 2020 году это жизненная необходимость. Я не против, если бы его проверили, что-то скопировали, но забирать…Они ничего не предъявляли. Все это очень сильно расстраивает".Напомним, что ранее стало известно, что обыски прошли не только в номере Логинова, было проверено и его личное авто. Полиция нагрянула в номер отеля в день участия российских спортсменов в эстафете чемпионата мира по биатлону.