Нападающий бразильского футбольного клуба Ред Булл Брагантино Артур Гимараэс может оказаться в российской премьер-лиге. 22-летним форвардом заинтересовались сразу два московских клуба – Локомотив и ЦСКА.

Нападающий бразильского футбольного клуба "Ред Булл Брагантино" Артур Гимараэс может оказаться в российской премьер-лиге. 22-летним форвардом заинтересовались сразу два московских клуба – "Локомотив" и ЦСКА.Артур в январе 2020 года обошелся "Брагантино" в 5,5 миллионов евро, куда он перешел из "Палмейраса", сообщает Спортс.Ru. Теперь "РБ" не планирует расставаться с игроком ниже той суммы, которую заплатил сам.Однако в России такую стоимость юного нападающего считают завышенной и предпринимают попытки сбить те деньги, которые требуют в "Брагантине". В "Локо" и ЦСКА рассчитывают приобрести игрока в летнее трансферное окно.Артур сыграл на клубном уровне 76 матчей. В этих встречах он отметился 15 голами и 13 результативными передачами.