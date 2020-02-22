Красноярское метро заработает к 2024 году. Известно, что стоимость проездного билета составит 30 рублей. Во всяком случае, из исходя из этой цифры рассчитывали рентабельность проекта. После запуска первой лини специалисты ожидают пассажиропоток не менее 55 миллионов человек ежегодно.

Красноярское метро заработает к 2024 году, сообщает ГТРК "Красноярск". Известно, что стоимость проездного билета составит 30 рублей. Во всяком случае, из исходя из этой цифры рассчитывали рентабельность проекта. После запуска первой линии, от центра города до Октябрьского района, специалисты ожидают пассажиропоток не менее 55 миллионов человек ежегодно.К 2033 году, когда откроют все 9 станций метрополитена, количество пассажиров увеличится до 75 миллионов. Однако пока не было проведено специальных исследований, поэтому все расчеты являются приблизительными.Напомним, строить "подземку" начали в 1983 году, а 2010-ом ее законсервировали. К тому моменту было начато строительство двух станций, которые пришлось залить бетоном и засыпать песком. На их расконсервацию уйдет не менее двух месяцев. На одной из этих станций — "Площади Революции" — находится памятник Ленину. На время работ его демонтируют, а после завершения вернут на прежнее место. Но сохранит ли станция старое название, пока неизвестно.Эксперты пришли к выводу, что осовременить проект намного дешевле, чем создать новый. И даже при этом условии затраты на проект составят около 70 миллиардов рублей. Теперь метростроителям предстоит исправить замечания по экспертизе.Следует отметить, что финансировать работы будут по большей части из федерального бюджета. Из трех российских городов, где законсервировано метро, Владимир Путин одобрил продолжение строительства только Красноярску.