В Министерстве иностранных дел России подтвердили информацию о задержании в Испании россиянки Олеси Красиловой.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили информацию о задержании в Испании россиянки Олеси Красиловой."По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства."Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру", — подчеркнули дипломаты.Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" была задержана 14 февраля в аэропорту Тенерифе-Южный (остров Тенерифе). В настоящее время девушка находится в одном и пенитенциарных учреждений. Материалы в отношении ее переданы в суд.Ранее вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой, сообщил, что россиянку задержали по запросу США. Девушку, которая одно время работала в американском посольстве, якобы обвиняют в передаче биометрических данных третьим лицам.