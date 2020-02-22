Новость о грядущем повышении ставок транспортного налога для автомобилей стандарта Евро-3 и ниже неслабо всколыхнула информационное поле. Глава Минпромторга Денис Мантуров поспешил напомнить, что для частников ничего не изменится — реформа затрагивает только коммерческий транспорт.

Новость о грядущем повышении ставок транспортного налога для автомобилей стандарта Евро-3 и ниже неслабо всколыхнула информационное поле. Глава Минпромторга Денис Мантуров лишний раз подчеркнул, что для "частников" ничего не изменится — реформа затрагивает только коммерческий транспорт."Данная инициатива не затронет частных владельцев легковых автомобилей. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем", — цитирует ТАСС главу министерства промышленности и торговли.Цель повышения транспортного налога для машин с экоклассом Евро-3 и ниже заключается в том, чтобы убрать с российских дорог небезопасные "убитые" грузовики и автобусы. Очень часто такая техника не просто находится в состоянии автохлама, но и своим грязным выхлопом наносит вред экологии и здоровью россиян."Предлагаемая нами мера позволит повысить экономическую привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду", — поясняет Мантуров.Напомним, что Минпромторг России совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении старой коммерческой техники. По оценке ведомства, парк грузовиков и автобусов стандарта Евро-3 и ниже в России превышает 3 млн машин. Основные российские производители коммерческой техники — в их числе КАМАЗ, ГАЗ и группа "Соллерс" — вполне ожидаемо инициативу повышения налоговой ставки поддержали.Новые ставки транспортного налога для старых грузовиков и автобусов могут быть введены уже в 2021 году.