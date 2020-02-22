Никакого международного расследования убийства политика Бориса Немцова на территории России быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Никакого международного расследования убийства политика Бориса Немцова на территории России быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что по российскому законодательству расследованиями занимаются следственные органы России, передает "Интерфакс".На вопрос о том, правда ли, что МИД РФ отказал ОБСЕ предоставить материалы расследования убийства Немцова, сославшись на государственную тайну, Песков рекомендовал обратиться непосредственно в МИД.Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Исполнители убийства получили от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. По словам адвоката дочери политика Жанны, семья считает, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства.