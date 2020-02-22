22.02.2020

2020-02-22 17:05:03

Муромский плотник смастерил уникальный скворечник к мужскому празднику

Ну а самое доброе дело в ожидании весны - вспомнить о ее главных предвестниках- скворцах. Самое время готовить для них деревянные домики. Вообще скворечники - старинное изобретение.

Первыми птичьи домики придумали индусы в начале 1 тысячелетия до нашей эры. Материалом для них служили - тыквы. В Европе их изготавливали уже из глины в 16 веке. В России первые скворечники - деревянные домики - появились в конце 1830 года. И увидели их русские художники - братья Чернецовы, путешествуя по Волге, в селе Вичуга. Русские умельцы делали домики для птиц в виде деревянных скульптур, они хранятся в музее Матрешки в Сергиевом Посаде. А также в виде теремков с резными фигурками. Есть у нас в области и свои умельцы- мастера.

В эту субботу с нами Алексей Визавер. И его новый дизайнерский скворечник.

Алексей Визавер плотник, житель г. Муром:

- Дизайн этого скворечника сделан ко дню Защитника Отечества. Он сделан из хвойной древесины и расписан стойкой краской. Получился мужской скворечник. Его можно весной привязать к дереву, и в кроне он будет не так заметен для хищных птиц. Конечно, скоро женский праздник 8 марта! К нему у меня тоже есть идея, какой сделать праздничный скворечник.