Результаты исследований передали владельцам магазинов и торговых сетей.

Небезопасное мясо продавали в Александровском районе и Гусь-Хрустальном Владимирской области.Пробы продукции взяли в конце января специалисты Управления Россельхознадзора по региону. Как 21 февраля уточняет ведомство, исследовалась говядина в полутушах и четвертинах охлажденная от двух производителей – ООО «Пушнина», Волгоградская обл., г. Михайловка и ИП Сергеев С.А., г. Сергиев-Посад. В образцах этой продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение общей бактериальной обсемененности.Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Владимирской области сообщили об этом производителям, а также предпринимателям, чтобы они сняли опасную продукцию с продажи.