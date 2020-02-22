На Украине разгорается скандал из-за того, что врач заговорила с пациенткой на русском языке, сообщает телеканал СТБ. Педиатр вела прием на русском языке, что очень возмутило украинку.

На Украине разгорается скандал из-за того, что врач заговорила с пациенткой на русском языке, сообщает телеканал СТБ. Инцидент произошел в городе Вишневое Киевской области. Местная жительница Анастасия Нуца привела свою дочь в местную больницу на осмотр. Педиатр вела прием на русском языке, что очень возмутило украинку. После ее неоднократных требований говорить по-украински врач перевела несколько своих фраз на украинский язык, но в основном говорила по-русски.Возмущенная родительница позвонила на горячую линию Минздрава Украины и пожаловалась на педиатра. Замдиректора медучреждения на претензию пациентки заявил, что с врачом проведена беседа. При этом он отметил, что механизмов переучить педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.Нуца решила не пускать ситуацию на самотек и обратилась к руководству больницы с официальным письмом, а также заявила о готовности подать иск в суд. Она также рассказала журналистам, что уже давно пытается отучить членов своей семьи разговаривать, как она выразилась, «на языке иностранного государства». В амбулаторную карточку ребенка внесена запись о том, что мать отказывается обслуживаться у русскозяычного врача.Также Нуца рассказала журналистам, что не называет свою годовалую дочь "русским именем Даша", предпочитая украинский вариант Дарця или Даруся.На Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Новый закон нередко вызывает бытовые конфликты. К примеру, стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.