Мужчина, устроивший стрельбу в германском Ханау, скорее всего, страдал тяжелым психическим заболеванием. Об этом сообщил сегодня руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) Хольгер Мюнх, передает ТАСС.

Мужчина, устроивший стрельбу в германском Ханау, скорее всего, страдал тяжелым психическим заболеванием. Об этом сообщил сегодня руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) Хольгер Мюнх, передает ТАСС.Трагедия разыгралась вечером 19 февраля. Житель Ханау сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, а потом атаковал еще одну кальянную в районе Кессельштадт. Затем он вернулся домой, убил мать и покончил с собой. Всего жертвами преступника стали 10 человек, в том числе пять турок и один румын.В доме мужчины полицейские обнаружили письменное признание и видеообъяснение своих действий. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер охарактеризовал произошедшее как расистский теракт, совершенный из экстремистских убеждений правого толка.Между тем, Европейская комиссия в настоящее время работает над разработкой новой Стратегии защиты прав жертв преступлений, которая расширит их права и возможности."Давайте будем предельно ясны: расизму и ксенофобии нет места в Европе. Мы твердо настроены против всех, кто хочет расколоть наши общества с помощью ненависти и насилия", — прокомментировали ситуацию в Ханау члены Еврокомиссии Вера Юрова и Дидье Рейндерс. Заявление было приурочено к отмечаемому 22 февраля Европейскому дню жертв преступлений. Новая стратегия защиты прав жертв насилия должна быть готова к лету 2020 года, передает "Интерфакс".