Представители Федерации зимних видов спорта и Национального олимпийского комитета не стали комментировать ситуацию с обысками у сборной России по биатлону накануне эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольце.

Представители Федерации зимних видов спорта и Национального олимпийского комитета не стали комментировать ситуацию с обысками у сборной России по биатлону накануне эстафетной гонки на чемпионате мира. Турнир проходит в итальянском Антхольце.В НОК в принципе отказались давать какие-либо комментарий по теме обысков у россиян в день соревнований, сообщает ТАСС. В Федерации зимних видов спорт ее президент Флавио Рода признался, что попросту не обладает достаточным количеством информации для того, чтобы комментировать ситуацию.Напомним, что ранним субботним утром в номер российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева ворвались итальянские полицейские с орденом на обыск. Их интересовал исключительно Логинов и его вещи. По одной из причин обыски могут быть связаны с имеющейся у россиянина допинговой историей.По еще одной версии полицию также заинтересовал личный тренер Логинова Александр Касперович, не имеющий официальной аккредитации и находящийся на чемпионате мира по поддельному удостоверению.Известно, что в полицию обратился Международный союз биатлонистов (IBU).