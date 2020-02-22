Volkswagen уже успел подразнить общественность парочкой тизеров, но реальность, как водится, оказалась чуть более приземленной. Тем не менее, серьезно обновившийся впервые за 16 лет Кэдди действительно полностью новый: комфортный, цифровой и очень похожий на Гольф.

Volkswagen уже успел подразнить общественность парочкой тизеров, но реальность, как водится, оказалась чуть более приземленной. Тем не менее, серьезно обновившийся впервые за 16 лет "Кэдди" действительно полностью новый: комфортный, цифровой и очень похожий на "Гольф".В пятом поколении Volkswagen Caddy, уже разошедшийся по миру тиражом более 3 миллионов экземпляров, наконец-то переехал на модульную платформу MQB. Это напрямую роднит его с VW Golf, за исключением тяги Панара в задней подвеске. Кроме того, смена "тележки" позволила сделать фургон более умным и вместительным: к примеру, в Caddy Maxi поместится сразу два европоддона, а объем кузова базовой грузовой версии составляет 3,3 кубометра. У Caddy Maxi — 4 "куба" при длине колесной базы в 2 755 и 2 970 мм соответственно. Число пассажирских мест новинки при этом достигает семи.Полностью новый кузов "Кэдди" выполнен в той же стилистике, что и экстерьер "Гольфа" — достаточно взглянуть на оформление переднего бампера и головной оптики. Сзади появились вертикальные фонари (в топовых комплектациях оптика будет полностью светодиодной), на бортах — выштамповки, а линия крыши чуть завалена к задним дверям, что делает силуэт фургона более динамичным. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось уменьшить с 0,33 до 0,30.Полностью переработанный интерьер может быть снабжен как "цифровым кокпитом" с виртуальной панелью приборов и тачскрином мультимедийной системы, так и новой системой Innovision Cockpit — в этом случае "Кэдди" сможет похвастать не только 10-дюймовым монитором, но и целым рядом онлайн-сервисов. Целый ряд привычных физических кнопок и регуляторов — например, поворотный переключатель головного света — заменен на сенсорные панели.В список доступного оборудования вошли, к примеру, атмосферная подсветка салона, люк в крыше площадью 1,4 м, система бесключевого доступа, сервоприводы для дверей, 18-дюймовые колесные диски и сразу 19 водительских ассистентов, шесть из которых полностью новые. Это, к примеру, адаптивный круиз-контроль, который вместе с системой удержания в полосе превращается в автопилот 2 уровня, а также ассистент движения с прицепом.Моторную гамму новинки составят всего из двух двигателей объемом 1,5 и 2,0 л, но в итоге число возможных комбинаций на старте продаж достигнет семи (не считая разных типов кузова). Дизель сможет развивать 75, 102 или 122 л.с., бензиновый — 116 л.с., а работать им предстоит с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонной DSG, причем для самого мощного дизеля предложат еще и полный привод. Чуть позже должна появиться модификация, работающая на природном газе.Дизель получил систему двойного впрыска мочевины AdBlue и назван одним из самых чистых в мире. Оба мотора оснащаются фильтрами твердых частиц и заявлены как весьма экономичные: экономия топлива должна достигнуть 12%. Продажи Caddy в Европе стартуют уже в этом году, а до нас "каблучок" должен добраться в 2021-м.