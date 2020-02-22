Авиакомпания отказалась продавать билет, так как истекал срок действия паспорта старшего ребенка от первого брака. Отец, чтобы не потерять деньги, решил лететь на отдых с новой женой и детьми от второго брака. А 14-летнюю дочь оставил в аэропорту.

Отец оставил дочь в аэропорту после того, как ее не выпустили за границу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Mirror. Британский таблоид обратил внимание на анонимный пост на портале Reddit. По словам неизвестного мужчины, он должен был отправиться в отпуск с 14-летней дочерью от первого брака, новой женой и двумя детьми от нового брака. Бывшая супруга отказалась ему передать оригинал паспорта дочери, сообщив лишь срок его действия. С помощью этих данных отцу удалось забронировать билет, однако по приезду в аэропорт выяснилось, что срок действия паспорта истекает и купить билет по нему невозможно.Так как отказ от поездки сулил большие убытки, мужчина решил оставить дочь в аэропорту и связался со своим отцом, который пообещал забрать девочку. Отец пообещал взять девочку с собой в другое путешествие как только она получит новые документы. Однако обида девочки была столь велика, что она прекратила общение с отцом. «Она даже хотела сменить школу, потому что одноклассники смеялись над ней, думая, что она соврала про то, что едет в путешествие», — пишет отец, который уже сомневается в правильности принятого решения.Ранее россиянин, прилетевший из Владивостока в Москву, оставил двух детей в аэропорту "Шереметьево". В записке, засунутой в рюкзак одного из мальчиков, он объяснял свой поступок сложным финансовым положением.