Опубликовано постановление правительства, согласно которому на территории России прекращает действовать ряд актов СССР и их отдельных положений, в том числе постановление о порядке бесплатной выдачи молока за вредность на производстве.

Опубликовано постановление правительства, согласно которому на территории России прекращает действовать ряд актов СССР и их отдельных положений, в том числе постановление о порядке бесплатной выдачи молока за вредность на производстве.Как передает РИА Новости, данный документ подписал премьер-министр РФ Михаил МишустинСтатья о выдаче молока и других продуктов, среди которых были содовая вода, сахар, жир и другие вещества, помогающие восстановить здоровье людям, работающим на вредном производстве, появилось в Кодексе законов о труде РСФСР в 1922 году.16 февраля 2009 года Минсоцразвитие Российской Федерации установило новый перечень и нормы условия бесплатной выдачи продуктов для людей, занятых на производстве с вредными условиями труда - кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка с низким содержанием жира, йогурты разных сортов с содержанием жира до 2,5 %.