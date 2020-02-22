Москва осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В этом же духе высказались и другие российские политики.

Москва осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Комментируя проведение американских учений, предполагающих нанесение ответного удара по России с использованием ядерного оружия, он заявил, что США затеяли опасную игру и что такие действия явно демонстрируют "готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия".Рябков напомнил, что РФ допускает применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: когда на Россию совершено нападение или когда в результате агрессии под угрозой оказывается само существование российского государства. Замглавы МИД РФ рекомендовал США лучше сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, в то числе ракетно-ядерными, пишет ТАСС.Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что учения США, направленные против "удара" РФ по Европе, готовят почву для размещения нового ядерного оружия на континенте.По его мнению, Вашингтон в этом случае преследует несколько целей. "Во-первых, нужно поддерживать градус страха перед Россией на постоянно высоком уровне. Во-вторых, нужно успокоить некоторые страны НАТО, которые в последнее время переживают, что за них никто не заступится, если они спровоцируют конфликт с Россией", — приводит слова сенатора РИА Новости. Кроме того, добавил Косачев, нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе.Другой член Совета Федерации Олег Морозов выразил мнение о том, что учения Пентагона, связанные якобы с ядерным ударом РФ в Европе, являются провокацией. "В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным", — подчеркнул он.Еще один российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение американского военного ведомства в Twitter. По его мнению, верить стоит военным планам Пентагона, а не заверениям. "Имитация удара — верный ориентир", — написал Пушков.А заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что учения США "на случай ядерного удара" России по Европе являются пиар-акцией, с помощью которой Вашингтон хочет "доить Европу".Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов расценил учения Пентагона как "бряцание оружием", проведение которых негативно скажется на международной безопасности. В этой связи он напомнил об атомных бомбардировках американскими военными Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Красов отметил, что ни одна страна больше никогда ядерного оружия его не применяла, добавляет "Интерфакс".