Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем Каролина Харрикенйс – Нью-Йорк Рейнджерс. Гости выиграли 5:2. Свой вклад в победу внесли российские легионеры рейнджеров.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем "Каролина Харрикенйс" – "Нью-Йорк Рейнджерс". Гости выиграли 5:2. Свой вклад в победу внесли российские легионеры "рейнджеров".Артемий Панарин сначала отдал голевую передачу, а потом забил сам. Хорошо провел встречу и вратарь Игорь Шестеркин, отбивший 27 бросков. У проигравших результативным пасом отметился Андрей Свечников.У Панарина после этой игры 31 год и 50 пасов. Артемий в третьем сезоне подряд покорил рубеж в 80 очков. Ранее подобное удавалось Сергею Федорову, Александру Овечкину, Никите Кучерову и Евгений Малкину. Также Артемий достиг отметки 400 очков в НХЛ (146+254). Панарин сыграл 380 встреч.