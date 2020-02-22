Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность касательно того, что немалая часть молодых людей оканчивает школу со скудными представлениями о русской культуре. По его мнению, это не способствует воспитанию у несовершеннолетних патриотических чувств, любви и уважения к собственной стране.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность касательно того, что немалая часть молодых людей оканчивает школу со скудными представлениями о русской культуре. По его мнению, это не способствует воспитанию у несовершеннолетних патриотических чувств, любви и уважения к собственной стране.Патриарх Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы россиян с детства. Для этого, по его словам, необходимо в школах преподавать архитектуру и другое изобразительное искусство. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что для этого курса нужен учебник, которых будет содержать не только информацию о стилях или о способах художественного выражения, а также станет отображать духовное содержание нашей эпохи. Патриарх Кирилл подчеркнул, что если такая трактовка культуры будет иметь место в российских школах, то это станет важным фактором для формирования личности молодых людей. Выступление представителя Русской православной церкви приводится на официальном сайте Московского Патриархата.В ноябре 2019 года Патриарх Кирилл предложил создать специальный культурологический курс для основной школы, который позволил бы ученикам глубже познакомиться с отечественной культурой и противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемым в Интернете.