Премьер-министр Финляндии Санна Марин уступила по популярности немецкой овчарке. Жители Тампере признали собаку по кличке Топи горожанином года.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин уступила по популярности немецкой овчарке. Жители Тампере признали собаку по кличке Топи горожанином года.Назвать главного жителя города читателям предложило местное издание Tamperelainen. В голосовании приняли участие 4 тысячи человек, и пес набрал 15 процентов голосов. Глава правительства оказалась лишь на втором месте.Свой выбор в пользу собаки горожане объяснили тем, что Топи дарит им хорошее настроение. Кроме того, из посвященного собаке блога некоторые жители Тампере узнают интересные факты о родном городе.Хозяйка овчарки Нина Линстедт рассказала, что завела для любимца страницу в Instagram в качестве своеобразного фотоальбома. Сейчас у собаки 133 тысячи подписчиков.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от TOPI • VUODEN TAMPERELAINEN (@topi_the_dog) 26 Дек 2019 в 5:42 PST