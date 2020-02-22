Сообщения о перечне поручений Владимира Путина по противодействию ВИЧ-инфекции в России прокомментировал пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, он никогда не слышал об этом.

Сообщения о перечне поручений Владимира Путина по противодействию ВИЧ-инфекции в России прокомментировал пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, он "никогда не слышал об этом", передает РИА Новости.Ранее "Коммерсант" сообщил, что Путин поручил правительству до 1 июля подготовить новую госстратегию по борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Программа должна быть разработана на период до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.В частности, обследование на ВИЧ может быть включено в список обязательных процедур во время диспансеризации при условии соблюдения конфиденциальности, а охват антиретровирусной терапии должен увеличиться в два раза до 90 процентов. Должны быть также снижены отпускные цены на лекарства.Ранее Минздрав в письме в профильный комитет Госдумы отмечал необходимость поддержки некоммерческих организаций и волонтеров, работающих с гражданами, зараженными ВИЧ.Неделю назад глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин анонсировал проверку контрольным ведомством эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в России с 2018 года.По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года на диспансерном наблюдении находились чуть более 715 тысяч россиян.