Российская армия проводит военную операцию в Сирии по просьбе легитимного руководства страны, а вооруженные силы Арабской Республики находятся на свое земли и борются с терроризмом на своей территории. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли российские ВКС и дальше поддерживать местных военных.

Российская армия проводит военную операцию в Сирии по просьбе легитимного руководства страны, а вооруженные силы Арабской Республики находятся на свое земли и борются с терроризмом на своей территории. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли российские ВКС и дальше поддерживать местных военных.Что касается вопроса об отправки в Турцию американских зенитных ракетных комплексов Patriot, то пресс-секретарь российского президента эту тему комментировать отказался. Сказал только, что сирийская армия ведет бои с подразделениями террористами, которые постоянно наступают, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, отряды террористов начали массированное наступление на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Боевикам удалось прорвать оборону военных. Специалисты российского Центра примирения враждующих сторон заметили, что атаку террористов поддерживала турецкая артиллерия.