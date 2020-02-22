Правительство России одобрило проект федерального закона о внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно предлагаемым поправкам, уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, как и при отсутствии достаточных данных, указывающих на передачу наркотиков другим лицам.

Правительство России на заседании 20 февраля одобрило проект федерального закона о внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ ("Возбуждение уголовного дела публичного обвинения"). Согласно предлагаемым поправкам, уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, как и при отсутствии достаточных данных, указывающих на передачу наркотиков другим лицам.По сообщению пресс-службы правительства, цель законопроекта — исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика. Одобренный правительством законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.Ранее прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Его задержали в Москве 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Через два дня молодой человек был помещен под домашний арест, а 11 июня освобожден после начавшейся общественной кампании в его поддержку. Впоследствии пятеро полицейских были уволены из рядов МВД, 19 декабря 2019 года было возбуждено уголовное дело против них самих, а 30 января 2020 года они были арестованы.